Пострадавшим из-за режима самоизоляции мурманским предпринимателям помогут

Малому и среднему бизнесу, пострадавшему из-за режима самоизоляции в Мурманской области, помогут за счет регионального резервного фонда, сообщается на сайте областного правительства.

На поддержку предпринимателей выделено 50 миллионов рублей. Средства пойдут на льготные микрозаймы. Условия их предоставления будут зависеть от сферы деятельности конкретного бизнеса. Так, наиболее пострадавшие области получат до одного миллиона рублей под один процент годовых сроком до двух лет. Остальные — под четыре процента.

Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области 7 апреля начнет прием документов и заключение договоров с заявителями.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что принимаемые в России меры поддержки бизнеса и населения недостаточно эффективны и граждане сталкиваются с проблемами в банках.

15 апреля глава государства Владимир Путин озвучил несколько предложений по поддержке экономики, среди которых назвал безвозмездное предоставление малому и среднему бизнесу средств на зарплаты работникам.

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