Американский город сделал Илону Маску предложение на миллиард долларов

Американский город Джоплин (штат Миссури) сделал главе Tesla Илону Маску предложение на один миллиард долларов по строительству на территории населенного пункта завода по производству пикапов Cybertruck. Инициативе посвящен отдельный сайт под названием «Выбери Джоплин».

Миллиардер 11 марта написал в своем Twitter, что Tesla присматривает место для строительства завода по производству внедорожников Cybertruck. «Это будет где-то в центральной части США», — написал он. Власти Джоплина в ответ предложили Маску льготы на миллиард долларов, если тот выберет в качестве места для строительства их населенный пункт.

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В частности, Джоплин предлагает предпринимателю 50-процентную скидку на приобретение участка в 442,6 гектара, расположенного возле железнодорожных путей, и налоговую льготу до 2032 года. Местные власти указали, что средняя почасовая оплата в Джоплине составляет 27,86 доллара, что намного меньше уровня Нашвилла (штат Теннесси) и Остина (штат Техас), которые рассматриваются как возможные места для реализации проекта.

Компания Tesla представила свой пикап Cybertruck в ноябре 2019 года. Корпус автомобиля сделан из пуленепробиваемой стали, а окна выполнены из сверхпрочного стекла и полимерного композита.

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