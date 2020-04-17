Модель арестовали за содержание льва и питона в домашних условиях

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Иранскую модель, которая жила дома со львенком и питоном, задержали в Турции после того, как она выложила в сеть видео с питомцами. Об этом сообщает Daily Star.

Полиция Стамбула связала многочисленные снимки и видео, на которых Квазель Ядегари развлекалась со своими животными, с делом о нелегальной продаже экзотических видов онлайн и содержании их в домашних условиях. Так, на одном из роликов модель целует львенка в шею, а на другом одновременно ведет машину и держит питона.

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Во время обыска в доме у девушки сотрудники правоохранительных органов изъяли нелегальных питомцев. Ядегари заявила, что приобрела льва за пределами Турции за девять тысяч долларов.

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