Сбербанк объяснил появление в приложении неактуальных номеров клиентов

Сбербанк объяснил появление в приложении «Сбербанк онлайн» неактуальных номеров клиентов. Номера появились, поскольку клиенты указывали их при заключении договоров с банком, однако не сообщили о потере ими актуальности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сбербанка.

«Некоторые наши клиенты обратили внимание на отображение неактуальных номеров телефонов в поле "Дополнительный номер" приложения "Сбербанк онлайн". В нем указаны контактные номера клиента, которые он сообщал в банк при заключении тех или иных договоров и не уточнил, что они больше не актуальны», — пояснили в пресс-службе.

Также в Сбербанке отметили, что на дополнительный номер не могут приходить СМС-сообщения от банка и пароли. Такой номер необходим для возможной голосовой связи с клиентом в случае недоступности основного номера. «Если указанный номер неактуален, клиенты могут самостоятельно в приложении "Сбербанк онлайн" удалить его из профиля», — дополнили в банке.

В пятницу, 17 апреля, клиенты Сбербанка в социальных сетях стали сообщать о том, что к их личным кабинетам в приложении привязываются в качестве дополнительных неактуальные номера.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф даст большое эксклюзивное видеоинтервью Андрею Макарову, главе Комитета Госдумы по бюджету и налогам. Интервью выйдет 21 апреля на «Ленте.ру».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!