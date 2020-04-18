Свадьба на Бали привела к заражению семи гостей коронавирусом

Австралийская пара сыграла свадьбу на Бали, что привело к заражению семи гостей коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Мэтт и Джесс Мьюир (Matt и Jess Muir) пригласили на свадьбу 120 человек, однако торжество смогли посетить только 30 гостей. Пара поженилась на вилле в Индонезии 20 марта, несмотря на предупреждение премьер-министра Австралии Скотта Моррисона (Scott Morrison) о том, чтобы жители страны не выезжали за границу в связи с распространением коронавируса.

Отмечается, что по приезде домой все туристы были помещены на 14-дневную самоизоляцию, а позже выяснилось, что семеро из них заразились смертельным вирусом. Один из заболевших рассказал журналистам, что на данный момент все пострадавшие выздоровели и никому из них не понадобилась госпитализация.

«Мы даже не знали, что у нас был вирус из-за отсутствия симптомов. Это было не так плохо, я просыпался с похмелья и похуже», — отметил он.

Невеста опубликовала фотографии со свадьбы в социальной сети и в описании к посту поблагодарила друзей за ту «жертву», на которую они пошли ради их торжества. В комментариях гости подчеркнули, что их путешествие стоило того, чтобы в последующем провести две недели на карантине.

В марте более 30 человек на еще одной свадьбе заразились коронавирусом. Известно, что на торжестве Скотта Мэггса (Scott Maggs) и Эммы Меткалф (Emma Metcalf) в австралийском городе Сидней присутствовали 140 гостей, а через две недели выяснилось, что 31 человек из числа приглашенных заражен коронавирусом.

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