В России за сутки умерли 48 зараженных коронавирусом

В России за последние сутки умерли 48 пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее число летальных исходов достигло 361, уточняет сайт стопкоронавирус.рф. Власти Москвы вечером 18 апреля сообщали о смерти 28 пациентов, еще девять скончались в Подмосковье, трое — в Пензенской области, двое — в Башкирии, еще по одному — в Мурманской, Липецкой и Новосибирской областях, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ингушетии.

За сутки полностью выздоровели 234 человека, в общей сложности — почти 3,3 тысячи.

Число новых случаев заражения за последние сутки составило 6060, с начала эпидемии зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заражения. Большая часть приходится на Москву и Подмосковье.

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