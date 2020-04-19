Жириновский потребовал от миллиардеров помочь россиянам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал от российских миллиардеров оказать согражданам материальную помощь, сообщается в Telegram-канале политика.

«Они годами обогащались в нашей стране, и теперь им сам бог велел рассчитаться», — цитирует Жириновского его пресс-служба.

По мнению лидера либерал-демократов, бизнесмены должны передать часть своих активов для помощи россиянам.

Политик также призвал власти потребовать от правительств стран, где застряли российские граждане, вывезти их на родину за счет принимающей стороны. «Ведь наши люди ежегодно во время туристических поездок оставляют там миллиарды долларов», — указал Жириновский.

В России в связи с ограничениями, введенными из-за распространения коронавируса, временно остановлена либо ограничена работа множества предприятий малого и среднего бизнеса. Президент Владимир Путин заявил, бизнес получит деньги на выплату зарплат. Объем предоставленных средств на компанию будет рассчитываться с учетом численности ее сотрудников по состоянию на 1 апреля 2020 года, исходя из минимального размера оплаты труда (12 130 рублей) на одного работника. Планируется, что деньги начнут поступать с 18 мая.

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