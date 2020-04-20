В России подешевел бензин

Розничные цены на бензин марки Аи-92 снизились на две копейки по сравнению с прошлой неделей до 42,77 рубля за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Thomson Reuters Kortes.

Стоимость литра бензина Аи-95 упала также на 2 копейки и составила 45,97 рубля. Дизельное топливо подешевело на 7 копеек, до 48,14 рубля.

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Розничные цены на топливо в России не реагируют на динамику нефтяных котировок из-за действия механизма демпфера. Он заключается в том, что власти компенсируют нефтяникам потери на внутреннем рынке, если стоимость сырья в мире выше определенной отметки. Но если она ниже, то компании перечисляют разницу в бюджет.

В марте нефтяные компании выплатили в казну более 10,5 миллиарда рублей в рамках демпферного механизма.

Ранее депутат Михаил Шеремет предложил снизить цены на топливо в качестве социальной поддержки населения. По его мнению, это позволит уменьшить цены на продукты за счет сокращения затрат на транспорт.

За первую неделю апреля производство бензина рухнуло, объемы сократились на 18,9 процента. Чтобы поддержать отечественные нефтеперерабатывающие заводы, власти задумались о запрете импорта дешевого бензина.

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