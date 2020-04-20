Медсестра рассказала о четырех умерших за один день от коронавируса пациентах

Медсестра рассказала о том, как за один день ей пришлось стать свидетельницей смертей четырех пациентов от коронавирусной инфекции нового типа. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Медсестра Джемма Луис (Gemma Louise) из Великобритании опубликовала в Facebook пост, в котором призналась, что ей безумно грустно от осознания, что жертвы COVID-19 не могут быть со своими семьями в последние минуты жизни.

«Сегодня я держала за руки четырех пациентов, которые, к сожалению, умерли из-за коронавирусной инфекции. Одному из них было около 40 лет. Сказать, что это разбивает сердце — не сказать ничего. Видеть, как люди быстро умирают, не иметь возможности им помочь — это ужасное чувство», — написала она.

Луис призвала всех остаться дома. «Меня очень злит, что люди не могут последовать простым рекомендациям, чтобы обезопасить себя и свои семьи. Если мы можем рисковать жизнями, помогая людям и часами потея в защитной экипировке, то вы можете остаться дома и посмотреть телевизор», — подчеркнула медсестра.

Пост Луис собрал 96 тысяч лайков и 42 тысячи комментариев, им поделились 79 тысяч человек. Позже Луис дополнила его благодарностью в адрес своих подписчиков. Она написала, что не ожидала такого количества откликов на свою публикацию.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке, США, заплаканная медсестра записала эмоциональное видеообращение, в котором рассказала о работе в больнице, где лечат больных с коронавирусной инфекцией нового типа. Она призналась, что труднее всего в ее работе говорить с близкими пациентов, которых не удалось спасти.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!