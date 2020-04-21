На хакера завели дело из-за розыгрыша российских школьников на онлайн-уроках

В Санкт-Петербурге на хакера завели уголовное дело из-за взлома сети и розыгрыша российских школьников на онлайн-уроках. Об этом во вторник, 21 апреля, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 27 марта и 6 апреля блогер под псевдонимом «Артур Амаев» неправомерным образом присоединялся к онлайн-урокам для школьников, хамил и срывал занятия. При этом молодой человек представлялся сотрудником Министерства образования России.

В СКР после проверки возбудили уголовное дело по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

Подозреваемый в социальных сетях называет себя «стримером», активно занимается прямыми трансляциями с розыгрышами. На его канале на платформе YouTube около тысячи подписчиков. Там же большое количество видео с розыгрышами школьников.

15 апреля сообщалось, что в Москве хакер взломал аккаунт школьника и показал порно на уроке химии, проходившем дистанционно по видеосвязи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru