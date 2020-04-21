Власти России отреагировали на возможное исчезновение жизненно важных лекарств

Российские власти отреагировали на информацию о том, что в стране могут прекратить производство жизненно важных лекарств. Комментарий на этот счет РИА Новости дали в Минпромторге.

В ведомстве признают, что из-за повышенного спроса цены на медицинское сырье выросли. Министерство указывает, что для того, чтобы обеспечить рентабельность создания препаратов, необходимо принять срочные меры.

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Ранее во вторник, 21 апреля, стало известно, что крупные российские фармкомпании страны задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств, из-за чего препараты могут исчезнуть из аптек. В список могут войти, в частности, жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол.

Производители указывают, что создание этих препаратов стало нерентабельным, а также уточняют, что максимально допустимая цена оказывается слишком низкой. Кроме того, ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19. Из-за этого увеличился спрос на импортные субстанции и, как следствие, их стоимость.

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