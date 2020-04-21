В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств

Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Фирмы обратились в Минпромторг. В список лекарств, которые могут перестать выпускать, вошли, например, жаропонижающее парацетамол, раствор глюкозы, обезболивающее ибупрофен, антигистаминное средство димедрол. Решение бизнеса связано с нерентабельностью производства и низкой максимально допустимой ценой препаратов.
Кроме того, указывает издание, ситуация усугубляется падением рубля и распространением COVID-19. Из-за этого увеличился спрос на импортные субстанции и, как следствие, их стоимость.
В 2019 году была принята новая методика образования цен на жизненно необходимые лекарства. Предполагается, что стоимость инновационных препаратов не должна превышать их цены в ряде других государств, а стоимость аналогов будут регистрировать с понижающим коэффициентом. Кроме того, в методику включен пункт, по которому новые цены на лекарства не могут превышать уже существующие.