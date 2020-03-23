Россияне начали скупать лекарства

Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50 процентов к февралю против 10 процентов, характерных для текущего периода. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца сети «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого.
Россияне закупают лекарства впрок из опасений роста их цен на фоне падения рубля, сказал представитель компании. По его словам, аптеки сами предупреждают людей с хроническими заболеваниями о грядущем повышении цен, тем самым стимулируя ажиотаж. В ближайшие месяцы цены на импортные лекарства вырастут на треть, чтобы компенсировать падение рубля, ожидает Руцкой. Поставщики уже повысили цены — пока речь идет только о 5 процентах.
В «Ригла» также заметили рост продаж. Так, спрос на противовирусные препараты вырос в 3,2 раза, средств гигиены — в 4,6 раза по сравнению с первой неделей марта. Также россияне начали скупать хлоргексидин биглюконат (антисептик), раствор перекиси водорода и парацетамол. В «36,6» сообщили о повышенном спросе на противопростудные лекарства, витамины и иммуномодуляторы.
По словам Руцкого, в настоящее время неясна ситуация с ценами на лекарства, входящие в перечень жизненно важных. Они регулируются государством и могут просто исчезнуть с аптечных полок или уйти в теневой сегмент, как это произошло с медицинскими масками.
По последним данным, в России отмечено 438 случаев заражения коронавирусом. В целом в мире насчитывается 294 тысячи случаев инфицирования.
Регулярно мойте руки
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Соблюдайте дистанцию в общественных местах
Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха.
По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
Соблюдайте правила респираторной гигиены
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволяет предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
Полезные сайты и телефоны:
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09. Источник: Всемирная организация здравоохранения