Россияне начали скупать лекарства

Россияне начали скупать в аптеках лекарства на фоне пандемии коронавируса. Спрос на медицинские препараты в третью неделю марта увеличился на 50 процентов к февралю против 10 процентов, характерных для текущего периода. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на владельца сети «Аптечные традиции» Дмитрия Руцкого.

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Россияне закупают лекарства впрок из опасений роста их цен на фоне падения рубля, сказал представитель компании. По его словам, аптеки сами предупреждают людей с хроническими заболеваниями о грядущем повышении цен, тем самым стимулируя ажиотаж. В ближайшие месяцы цены на импортные лекарства вырастут на треть, чтобы компенсировать падение рубля, ожидает Руцкой. Поставщики уже повысили цены — пока речь идет только о 5 процентах.

В «Ригла» также заметили рост продаж. Так, спрос на противовирусные препараты вырос в 3,2 раза, средств гигиены — в 4,6 раза по сравнению с первой неделей марта. Также россияне начали скупать хлоргексидин биглюконат (антисептик), раствор перекиси водорода и парацетамол. В «36,6» сообщили о повышенном спросе на противопростудные лекарства, витамины и иммуномодуляторы.

По словам Руцкого, в настоящее время неясна ситуация с ценами на лекарства, входящие в перечень жизненно важных. Они регулируются государством и могут просто исчезнуть с аптечных полок или уйти в теневой сегмент, как это произошло с медицинскими масками.

По последним данным, в России отмечено 438 случаев заражения коронавирусом. В целом в мире насчитывается 294 тысячи случаев инфицирования.

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