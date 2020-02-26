Цены на лекарства во время эпидемий захотели контролировать

Государство захотело контролировать цены на лекарства в аптеках во время эпидемий, пишут «Ведомости». С такой инициативой выступили депутаты Госдумы от «Единой России» во главе с Андреем Исаевым, разработавшие соответствующий законопроект.

По замыслу авторов, правительство будет наделено полномочиями в каждом конкретном случае эпидемии какого-либо заболевания формировать список препаратов и медицинских изделий, цены на которые будут ограничены. Контролировать ценовую политику аптек в отношении них должна будет Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

При этом срок ограничения не сможет превышать 90 дней за один раз. Уже известно, что действие закона, если он будет принят, не коснется сезонных эпидемий гриппа. Механизм определения предельных цен будет прописан в отдельном подзаконном акте. Поводом для разработки документа послужило выступление вице-премьера Татьяны Голиковой, которая пожаловалась на небывалый рост цен на некоторые лекарства на фоне вспышки коронавируса Covid-2019.

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Опрошенные изданием экономисты отмечают, что похожий порядок уже действует в отношении цен на социально значимые продукты в случае их резкого роста. Также они отметили, что в первую очередь в ценовом регулировании нуждаются медицинские изделия, например, маски, поскольку многие используемые при эпидемиях лекарства уже входят в перечень жизненно важных, что предусматривает государственное регулирование цен на них.

Помимо этого, депутаты от «Единой России» разработали инициативу, направленную на ограничение доминирующего положения отдельных аптечных сетей. Квоту предлагается установить на уровне 20 процентов от общего объема рынка.

В 2019 году в российских аптеках впервые с 2016-го был зафиксирован рост наценок на лекарства. После нескольких лет снижения их средний размер вырос до 24,6 процента.

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