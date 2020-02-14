Премьер-министр Михаил Мишустин поручил снять ограничения на закупки иностранных лекарств. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 14 февраля.

Предложения ведомства должны представить до 12 марта. Речь идет о препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, в рамках которого государство ограничило закупки иностранных средств.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова обратилась к Мишустину с инициативой обязать Росздравнадзор отслеживать ситуацию с наличием необходимых медикаментов для предупреждения их дефицита.

Также Мишустин поручил Росздравнадзору до 14 апреля сравнить соответствие российских лекарств для лечения онкозаболеваний с оригинальными.

Накануне премьер анонсировал выделение дополнительных средств на закупку иностранных лекарств для тяжелобольных детей. Он отметил, что на данный момент государство не может обеспечить всех нуждающихся детей необходимыми препаратами.

27 января президент Владимир Путин поручил правительству до весны утвердить порядок ввоза в страну незарегистрированных лекарств, содержащих психотропные вещества.

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