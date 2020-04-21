Россиянам с болезнями сердца дали несколько советов на время самоизоляции

Россиянам с болезнями сердца и сосудов во время самоизоляции нужно соблюдать все рекомендации лечащего врача, а в случае необходимости — пойти в поликлинику. Об этом заявил глава Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Минздрава России, главный внештатный кардиолог ведомства Сергей Бойцов, чьи слова приводит портал стопкоронавирус.рф.

Бойцов также дал совет находящимся на самоизоляции гражданам обратить внимание на физические нагрузки. «Я уверен, что даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных десяти тысячам шагов. Занимайтесь гимнастикой, найдите те упражнения, которые вам подходят», — сказал он.

Кроме того, необходимо снизить суточную калорийность рациона на 30 процентов и постоянно проветривать помещения, заключил кардиолог.

Ранее в апреле косметолог Людмила Смирнова посоветовала россиянкам умываться настоем геркулеса, а также использовать увлажняющие шампуни и питательные лаки для ногтей во время режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса. По словам эксперта, кожа, волосы и ногти сохнут из-за нехватки свежего воздуха и солнечного света, а также от стресса, который испытывают люди, находясь дома.

За последние сутки в России выявили 5642 случая заражения коронавирусом в 78 регионах. Общее число инфицированных с начала пандемии превысило 50 тысяч. За весь период зафиксировано 456 летальных исходов, выздоровели 3873 человека.

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