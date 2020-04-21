Вооруженный ножом мужчина захватил заложников в Японии

Мужчина захватил в заложники несколько человек в одном из ресторанов японской префектуры Фукуи. Об этом сообщает телеканал NHK.

В полицию поступило сообщение, что в ресторан ворвался вооруженный ножом мужчина и устроил разбирательство с сотрудниками. По предварительным данным, злоумышленник является бывшим сотрудником заведения.

Сейчас мужчина забаррикадировался в ресторане. Отмечается, что среди захваченных есть двое детей в возрасте трех и шести лет.

В январе житель индийского штата Уттар-Прадеш Суреш Батам взял в заложники более 20 детей. Они были приглашены на день рождения его дочери. Когда местные жители попытались помочь несовершеннолетним и открыть дверь дома, Батам открыл по ним огонь. Позже захватчик был уничтожен в ходе спецоперации. Дети не пострадали.

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