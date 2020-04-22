Супруги умерли от коронавируса в один день после 57 лет брака

Супруги из шотландского города Данфермлин, которые были женаты 57 лет, умерли в один день из-за болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Бывший шахтер Уильям Шарп (William Sharp) и его жена Морин (Maureen) поженились в 1963 году, когда обоим было 17 лет. В Новый год они отметили 57-ю годовщину свадьбы. В старости супруги страдали хроническими заболеваниями легких: у мужа была злокачественная опухоль, у жены — легкая форма хронической обструктивной болезни легких.

В начале апреля Уильям заболел, у него подозревали легочную инфекцию. Спустя несколько дней те же симптомы появились у Морин. Пятого апреля оба попали в больницу, где у них диагностировали COVID-19. Спустя три дня Морин скончалась. Менее чем через сутки после гибели жены умер и Уильям. Супругам было 74 года.

По последним данным, 21 апреля в мире выявлено 2,53 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 174,6 тысячи человек, 667,6 тысячи человек выздоровели. В Великобритании выявлено 129 тысячи случаев заражения, погибли 17,3 тысячи человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!