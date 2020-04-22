Подмосковье вошло в число регионов-лидеров по качеству окружающей среды

Подмосковье является одним из лидеров среди регионов по показателям качества окружающей среды, заявил региональный министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин. Его цитирует РИАМО в среду, 22 апреля.

По его словам, правительство России высоко оценило эффективность деятельности властей региона в сфере экологии.

Он уточнил, что регион достиг целевых показателей, в том числе по качеству атмосферного воздуха и воды в открытых водоемах, ликвидации несанкционированных свалок.

Министр добавил, что улучшение качества окружающей среды достигнуто благодаря мусорной реформе и введени нового экологического стандарта обращения с отходами. Так, в прошлом году на территории Подмосковья было ликвидировано более 3,5 тысячи незаконных свалок.

Реконструкция очистных сооружений и систем питьевого водоснабжения увеличила долю получателей качественной питьевой водой до 91,73 процента, рассказал он.

