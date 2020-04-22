Губернатор Подмосковья заявил об эффективности режима самоизоляции

Губернатор Московской области Андрей Воробьев положительно оценил эффективность режима самоизоляции для борьбы с распространением нового коронавируса. Соответствующее заявление он сделал в интервью телеканалу «Россия-24».

«Режим самоизоляции, безусловно, дает результаты, как ничто другое сейчас. Он позволяет сдержать количество заболеваний», — сказал Воробьев.

Он также назвал введение пропускной системы в регионе необходимым шагом для снижения скорости распространения инфекции. Воробьев напомнил, что с 22 апреля она заработает в новом формате: на общественном транспорте будут приниматься только электронные средства платежа — карты «Стрелка», «Тройка», социальные карты.

Глава региона рассказал о подготовке к майским праздникам, в ходе которых ожидается увеличение числа дачников.

«Мы предусмотрели и усиленные бригады скорой помощи, и все, что связано с оборотом твердых бытовых отходов, газом, электричеством, канализацией», — сказал он.

До конца апреля на территории области действует режим самоизоляции. Для проезда на любом виде транспорта необходимо получить цифровой пропуск. Торговые центры, парикмахерские, кафе и фитнес-центры закрыты.

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