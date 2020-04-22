Лукашенко отложил послание народу и парламенту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко перенес послание народу и парламенту, сообщает Tut.by.

Послание, которое должно было состояться 16 апреля, отложили до середины мая, рассказали несколько белорусских депутатов.

«Дату мы пока не знаем», — сообщили в пресс-службе палаты представителей. Источник, знакомый с ситуацией, добавил, что послание не снято с повестки дня, но день пока не выбрали. Пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт не ответила на вопрос о причинах переноса.

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В марте был перенесен «Большой разговор с президентом» — мероприятие с участием журналистов, экспертов, представителей общественности. Как заявила Эйсмонт, его отложили не только и не столько из-за коронавируса, решение было связано с «наслоением важнейших политических мероприятий в графике президента».

По последним данным, в Белоруссии зарегистрирован 7281 случай коронавируса. За сутки прирост заразившихся составил 558 человек. За период с начала вспышки инфекции скончались 58 пациентов. Лукашенко отказывается вводить в стране жесткие карантинные ограничения, объясняя свое решение экономическими причинами.

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