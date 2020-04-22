Цены на нефть взлетели

Цены на нефть марок Brent и WTI взлетели на торгах на лондонской бирже ICE, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации фьючерсный контракт на баррель нефти североевропейской марки Brent с поставкой в июне стоил 20,49 доллара. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составил 5,6 процента.

Стоимость июньского фьючерса на баррель американской марки WTI равнялась 14,61 доллара — рост составил 20,8 процента.

Ранее 22 апреля президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter о распоряжении американским военным атаковать любое иранское судно, которое потенциально несет угрозу США.

20 апреля майские фьючерсы на баррель WTI, торговавшиеся последний день, подешевели до отрицательных значений и достигли минус 40 долларов за баррель на фоне переизбытка предложения и нехватки хранилищ.

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