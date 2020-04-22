Роль США на мировом рынке нефти поставили под сомнение

Аналитик британской нефтетрейдинговой компании PVM Oil Associates Тамас Варга в своем исследовании, выдержки из которого приводит CNBC, поставил под сомнение будущую роль США на мировом рынке нефти.

По его словам, нынешняя ситуация аномально низких цен ставит перед индустрией несколько важных вопросов. Один из них касается изменений, которые могут произойти в будущем в механизмах ценообразования. В частности, американский сорт WTI может лишиться статуса бенчмарка, цена которого служит одним из ориентиров для всех остальных игроков.

«Окажется ли прошедшая бойня разовой или имеет шанс повториться в дальнейшем?» — отмечает Варга.

По его словам, точных ответов на подобные вопросы сейчас не может дать никто — заинтересованным сторонам «остается только гадать».

20 апреля цена барреля WTI с поставкой в мае впервые в истории стала отрицательной и достигла минус 40 долларов. Экономисты объяснили произошедшее переизбытком нефти и нехваткой хранилищ, что вынудило трейдеров искать возможности для избавления от физических поставок по истекающим фьючерсам.

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