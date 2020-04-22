В Кремле отказались реагировать на обвал нефти

Россия не станет принимать какие-либо дополнительные меры по стабилизации нефтяного рынка до 1 мая, когда должна заработать сделка ОПЕК+. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля заметил, что ситуацию на рынке следует оценивать не по одному дню и не по одной неделе, поэтому обвал нефтяных котировок до вековых минимумов в начале недели — не повод моментально реагировать.

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При этом он признал, что ситуация с ценами на нефть в настоящее время нелегкая, а динамика — отрицательная.

Накануне Песков также отказался считать, что временное падение стоимости майских контрактов американской нефти WTI до минус 40 долларов за баррель говорит о каких-то фундаментальных сдвигах на рынке нефти.

В свою очередь министр энергетики России Александр Новак объяснил рекордный обвал цен на нефть «спекулятивным падением финансового инструмента».

С 1 мая должна вступить в силу сделка в формате ОПЕК+, в рамках которой 23 страны ограничат добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Сразу после ее подписания, что произошло 12 апреля, участники рынка называли указанный объем недостаточным, чтобы снять проблему избыточного предложения.

Со странами за пределами сделки, в первую очередь с США, договориться не удалось, поэтому цены на нефть начали резко терять в цене. Эксперты указывают на переполнение хранилищ нефти по всему миру.

При этом в Саудовской Аравии, которая готова к досрочному и более глубокому снижению добычи, не исключают, что любые меры уже запоздали.

В марте Саудовская Аравия предложила ОПЕК+ сократить добычу на 1,5 миллиона баррелей. Тогда Россия отказалась пойти на это, посчитав нужным подождать несколько недель, чтобы оценить ситуацию со спросом на сырье.

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