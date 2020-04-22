Женщина купила 500 пар туфель и провела карантин на каблуках

Британка продемонстрировала коллекцию обуви общей стоимостью 25 тысяч фунтов стерлингов (два миллиона рублей) и рассказала, как провела карантин на каблуках. Об этом сообщает издание Daily Mail.

51-летняя Кэти Портер (Katie Porter) покупает обувь в течение 38 лет, сейчас ей принадлежит больше 500 пар разных марок, таких как Dr Martens, Adidas, Alexander McQueen, а также Vivienne Westwood и Topshop. «Мне все равно, где брать обувь, она может быть дизайнерской, а может быть взята бесплатно из благотворительного магазина», — отмечает она.

Героиня материала рассказала, что из-за пандемии коронавируса вынуждена соблюдать карантин, однако продолжает ходить в туфлях на каблуках по дому. «Я заметила, что люди работают из дома в пижамах, а я решила наряжаться каждый день, поэтому сижу за столом в каблуках и цветных носках», — поделилась женщина.

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Отмечается, что коллекция Портер пополняется, несмотря на изоляцию: женщина заказывает новые пары обуви в интернет-магазинах. Кроме того, она пожаловалась, что от некоторой обуви ей пришлось избавиться при переезде.

В апреле популярный рэпер Дрейк (Drake) показал коллекцию люксовых сумок, приготовленных для его несуществующей жены. На размещенных в журнале Architectural Digest фотографиях запечатлена гардеробная исполнителя, в которой расставлены сумки из крокодиловой кожи марки Hermes Birkin, цена которых может доходить до 380 тысяч долларов (больше 28 миллионов рублей).

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