Барнаул расконсервирует фонтаны

В Барнауле начали расконсервировать и мыть чаши фонтанов, сообщается на городском сайте.

Специалисты МБУ «Благоустройство и озеленение» проводят ревизию насосных станций и осуществляют их текущий ремонт. Трубопроводы покрасили, в чашах фонтанов восстанавливают плиточное покрытие.

Отмечается, что фонтан в сквере на улице Панфиловцев, построенный по национальному проекту «Жилье и городская среда», находится в хорошем состоянии и не нуждается в текущем ремонте.

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Дата запуска фонтанов в Барнауле будет зависеть от эпидемиологической обстановки в городе, говорится в публикации.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», который состоит из четырех федеральных проектов («Жилье», «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», «Ипотека» и «Формирование комфортной городской среды»), планируется, в частности, сформировать механизм участия граждан в создании комфортной городской среды, а также увеличить долю участвующих в этом россиян до 30 процентов. Общий объем финансирования нацпроекта, рассчитанного до 2024 года, превышает один триллион рублей.

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