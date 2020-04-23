За сутки в России выявлено 4774 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено более 4774 случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб.

Материалы по теме «Не один месяц придется крышу на место ставить» Что происходит в больницах для пациентов с коронавирусом — дневник врача

Новые случаи выявлены в 81 российском регионе. Большинство из них в Москве и Московской области. Зарегистрировано 42 летальных случая. Полностью выздоровел 471 человек.

Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. За весь период в России скончалось 555 человек.

По данным на 22 апреля общее число заразившихся коронавирусом составляло почти 60 тысяч — за сутки это число увеличилось на 5236. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны.

Во всем мире число зараженных коронавирусом достигло 2 628 527. Пандемия охватила 185 стран. С начала пандемии скончались 183 424 пациента, еще 784 986 выздоровели.

Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США, Испания, Италия, Франция и Германия. Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!