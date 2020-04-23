За сутки в России выявлено 4774 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено более 4774 случая заражения коронавирусом. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 81 российском регионе. Большинство из них в Москве и Московской области. Зарегистрировано 42 летальных случая. Полностью выздоровел 471 человек.
Всего в стране зарегистрировано 62 773 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 4891 человека. За весь период в России скончалось 555 человек.
По данным на 22 апреля общее число заразившихся коронавирусом составляло почти 60 тысяч — за сутки это число увеличилось на 5236. Случаи заражения фиксировались во всех субъектах страны.
Во всем мире число зараженных коронавирусом достигло 2 628 527. Пандемия охватила 185 стран. С начала пандемии скончались 183 424 пациента, еще 784 986 выздоровели.
Наиболее пострадавшими от коронавируса странами остаются США, Испания, Италия, Франция и Германия. Причем уровень смертности от COVID-19 в европейских странах-антилидерах составляет около 10 процентов.