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В гибели известного журналиста в автокатастрофе нашли вину властей

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Фото: TV1

Известный болгарский журналист, 53-летний Милен Цветков умер в автокатастрофе. Как сообщает Reuters, детали его смерти заставили людей обратиться к властям страны с обвинениями.

Трагедия произошла на православную Пасху, 19 апреля в столице страны, городе София. По данным прокуратуры, молодому виновнику ДТП грозит от трех до 15 лет тюрьмы. Однако это не остановило жителей Болгарии от множества постов в сети с требованием к властям обратить внимание на проблему.

Пользователи соцсетей стали публиковать сообщения о том, что гибель Цветкова можно считать виной руководства Болгарии. Работавший на телевидении журналист погиб по вине другого водителя, проехавшего на красный свет на высокой скорости. У 22-летнего виновника ДТП позже обнаружили наличие наркотиков в организме.

В публикациях юзеры отмечают, что в Болгарии самая высокая смертность на дорогах среди всех 27 стран, входящих в Евросоюз. По данным властей, в ДТП за 2019-ый год погибли 623 человека, пострадали почти 8,5 тысячи человек.

Журналист Георги Филиппов, который сам пострадал в автокатастрофе в прошлом году, уверен, что смерть коллеги должна послужить катализатором к переменам в законодательстве страны по отношению к виновникам ДТП, находящимся в нетрезвом состоянии.

Цветков родился в 1966 году в Софии и стал одним из самых популярных телеведущих Болгарии. В начале карьеры он работал на комедийном шоу «Ку-ку» и вел выпуски новостей на национальном телеканале. Жителям страны он наиболее известен, как ведущий утренних телешоу. Цветков также работал на радио и вел местную версию реалити-шоу «Большой брат» в 2008 году.

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