У подстреленного при попытке сбежать из Северной Кореи мужчины нашли коронавирус

Житель Северной Кореи, которого подстрелили китайские пограничники при попытке пересечь границу страны, оказался заражен коронавирусом. Об этом пишет Daily Mail.

По информации издания, 20 апреля мужчина попытался пересечь реку Туманную, которая отделяет Китай от КНДР, однако его ранили. В больнице перебежчика протестировали на коронавирус, результат оказался положительным. В настоящий момент он находится на карантине.

Как пишут журналисты, этот случай — доказательство того, что Северная Корея столкнулась со вспышкой коронавируса, хотя официально Пхеньян отрицает наличие в стране каких-либо случаев заражения. Кроме того, издание приводит данные анонимных источников, согласно которым, в КНДР с января по февраль текущего года погибли 180 солдат с коронавирусом. Подтверждения этой информации нет.

В конце марта сообщалось, что Северная Корея, ранее отрицавшая наличие у себя зараженных коронавирусом, тайно попросила о помощи в борьбе с пандемией. Отмечалось, что Пхеньян обратился к международному сообществу с просьбой протестировать больше людей на наличие инфекции. Источники подчеркивали, что система здравоохранения КНДР слишком слаба, чтобы противостоять пандемии.

В начале февраля Северная Корея запретила новым иностранным дипломатам въезд и выезд из-за коронавируса. Там пояснили, что это одна из мер, принятых Пхеньяном в целях предотвращения эпидемии.

По последним данным, в мире заражены коронавирусом свыше 2,6 миллиона человек, погибли 183,2 тысячи больных.

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