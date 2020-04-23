В России выросло число совершенных иностранцами преступлений. Об этом в четверг, 23 апреля, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на статистические данные МВД России.

По данным агенства, в период с января по март число преступлений, совершенных иностранцами, выросло в стране на 2,2 процента и составило 9,5 тысячи. На долю граждан стран СНГ приходится 8,5 тысячи преступлений — прирост составил 3,1 процента. Выросло и число преступлений в отношении самих иностранцев и лиц без гражданства на 5,9 процента. Всего таких преступлений 3,9 тысячи.

Ранее сообщалось, что российская полиция не будет депортировать иностранцев и аннулировать их документы в связи с пандемией коронавируса.

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