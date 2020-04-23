Социальные поправки к Конституции сочли более актуальными на фоне пандемии

Социальный блок поправок к Конституции стал особенно актуальным в условиях распространения коронавируса, изменения уже происходят, завил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод. Его цитирует ТАСС в четверг, 23 апреля.

«Граждане на личном примере увидели, насколько эти поправки социального блока актуальны», — отметил он.

По его словам, заложенные в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию тезисы уже реализуется. В частности, речь идет о повышении размера больничных, поддержке предпринимательского сообщества.

«Снижаются страховые взносы, вводятся беспроцентные кредиты для выдачи зарплат, происходит отсрочка налоговых выплат», — перечислил Брод.

Он подчеркнул, что все эти меры должны быть закреплены в основном законе. По его мнению, это повысит уровень доверия общества к конституционной реформе.

Изменения в основной закон президент анонсировал в середине января. Позже 400 поправок согласовали Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты. Среди предлагаемых изменений — социальная ориентация экономики, приоритет российского законодательства над международным. Всенародное голосование по ним было отложено на неопределенный срок из-за пандемии.

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