Модель назвала коронавирус «подарком» для планеты и была пристыжена в сети

Популярная австралийская модель назвала коронавирус «подарком» для планеты в интервью порталу A Conscious Collection и была пристыжена за свои высказывания в сети. На ее слова обратили внимание журналисты Daily Mail.

Как заявила 27-летняя Элиза Ноулз (Elyse Knowles), в пандемии есть плюсы для окружающей среды, поскольку Земля становится чище из-за того, что люди находятся на изоляции. «Мать-природа показала, что если свести к минимуму человеческое воздействие, наш мир сможет восстановить силы», — отметила она.

Пользователи сети возмутились высказыванием модели. «Люди умирают. Это не подарок для Земли, а трагическая болезнь, которая уносит тысячи жизней. Совершенно идиотские комментарии», — отметил один. «Попробуй сказать это семьям погибших, которых уже 175 тысяч. Чертова дура», — добавил другой. «Не могу поверить, что ты это сказала. Какой стыд», — написал третий.

По информации издания, Ноулз является экоактивисткой и интересуется защитой окружающей среды. В 2019 году она переехала в Байрон-Бей, Австралия, со своим молодым человеком Джошем Баркером (Josh Barker), чтобы жить в более экологичной среде.

В марте американский продюсер и миллиардер Дэвид Геффен (David Geffen) похвастался самоизоляцией на роскошной яхте и был обруган юзерами в социальных сетях за неуместное хвастовство во время пандемии коронавируса. Он опубликовал фото 138-метрового судна Rising Sun, которое является самой большой частной яхтой в мире. «Привилегии белых людей», — написал один из подписчиков.

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