Российская биржа попадет под суд из-за американской нефти

Крупнейшая российская биржа — Московская — попадет под суд из-за претензий трейдеров, которые лишились прибыли при игре на падающей нефти американской марки WTI, сообщает РИА Новости со ссылкой на представляющую истцов юридическую компанию Milton Legal.

Поводом для иска может послужить преждевременное закрытие торгов во время сессии 20 апреля, по итогам которой было зафиксировано первое в истории падение цен на майские фьючерсы WTI. На нью-йоркской площадке NYMEX котировки достигли минус 40 долларов за баррель, однако Московская биржа остановила торги на уровне 8,84 доллара.

Из-за этого, как утверждается, некоторые инвесторы, прежде купившие контракты по более высокой цене, не смогли вовремя закрыть позицию: продать фьючерсы или поставить заявку на фиксирование потерь «стоп-лосс». В итоге окончательные финансовые результаты рассчитывались по цене NYMEX, но российские трейдеры с определенного момента не могли повлиять на ситуацию.

Убыток каждого истца от действий руководства Московской биржи, как сообщается, составил почти 48 долларов за один не проданный вовремя контракт. Сама биржа ранее объясняла закрытие торгов технической неподготовленностью: инфраструктура площадки не предусматривала возможность отрицательных цен.

Во время самой сессии 20 апреля многие аналитики критиковали NYMEX за продолжение торгов вопреки стандартному для бирж правилу их остановки при слишком сильном колебании цен. На нью-йоркской бирже торгуется поставочный фьючерс. Это означает, что любое колебание котировок не отражается на трейдерах, зафиксировавших цену при покупке или продаже. На Московской бирже торгуется расчетный контракт, по которому не предусмотрена поставка базового актива в последний день торгов. Итоговый финансовый результат участников складывается из вариационной маржи, которая начисляется или списывается с их счета в конце каждого дня, — цена для них не фиксирована, а потому возможны как прибыли, так и убытки.

23 апреля стало известно, что в США началось расследование по поводу возможного незаконного обогащения российских трейдеров, торговавших контрактами на нефть в период сильной волатильности последних двух месяцев и обладавших при этом инсайдерской информацией. О конкретных параметрах сомнительных сделок ничего не сообщалось.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!