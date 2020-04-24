В Одинцове открыт уникальный многофункциональный медкомплекс

Военные строители менее чем за месяц построили и оснастили всем необходимым оборудованием уникальный многофункциональный комплекс в Одинцове, спроектированный с учетом требований эпидемиологов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Принимал работу военных строителей на территории клинического госпиталя Ракетных войск стратегического назначения губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. «Все усилия направлены на открытие коек, причем не просто инфекционных, а реанимационных, со всем необходимым оборудованием. Минобороны огромную программу реализует на территории России, и в Подмосковье будут построены два больших комплекса. Один из них в Одинцове начинает работать сегодня. Второй — в Подольске — откроется в конце месяца, — заявил Воробьев.

Медцентр уже готов к приему первых 100 пациентов. Обслуживать их будут 131 человек, среди которых 27 высококлассных врачей.

«Мы, как врачи боремся не с вирусом, а с его последствиями. В этих новых стенах, где есть современные реанимационные, 10 реанимационных коек, компьютерные томографы, аппараты ИВЛ, рентген оборудование, гематологические анализаторы, аппараты УЗИ, оборудование для анестезиологии, эндоскопии, экстракорпоральной мембранной оксигинации можно смело добиваться отличных результатов, — рассказал начальник приемного отделения медцентра Иван Гончар.

Открыл центр после доклада начальника Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрия Тришкина в режиме видеосвязи министр обороны России Сергей Шойгу:

«Для борьбы с COVID-19 задействована группировка сил и средств численностью свыше 30 000 человек и 4000 единиц военной и специальной техники, координирует оперативный штаб Минобороны. Налажено тесное взаимодействие с органами исполнительной власти. В приоритете — сохранение здоровья людей. Проводится превентивное тестирование военнослужащих и гражданского персонала на наличие новой инфекции, — заявил он.

Министр отметил, что все военные медцентры должны быть введены в эксплуатацию до 15 мая.

По поручению президента России в рамках борьбы с пандемией коронавируса Минобороны оперативно возводит 16 таких объектов по всей стране.