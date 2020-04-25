Осужденные попытались устроить бунт в российской исправительной колонии

В исправительной колонии №3 города Уфы подавлен бунт. Об этом сообщается на сайте Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан.

Беспорядки произошли вечером 20 апреля. По предварительным данным, шестеро осужденных отказались выполнять требования сотрудников колонии и забаррикадировали лестницу железными кроватями. Они отказывались пускать сотрудников в корпус и призывали других заключенных присоединиться к ним.

«Впоследствии противоправные действия осужденных были пресечены, — утверждается в заявлении СК. — Никто из сотрудников колонии либо осужденных не пострадал».

Участников беспорядков подозревают в дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. Согласно статье 321 уголовного кодекса РФ, такое преступление, совершенное организованной группой или с применением насилия, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 12 лет.

Следственный отдел по Калининскому району Уфы начал проверку. Чтобы установить причины конфликта и обстоятельства произошедшего, следователи опрашивают осужденных, сотрудников и руководство колонии.

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