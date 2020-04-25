Осветительные приборы упали перед журналисткой в прямом эфире

Американская тележурналистка проигнорировала падающие возле нее осветительные приборы во время прямого включения из Вашингтона. Об этом пишет Today.com.

Инцидент произошел, когда корреспондентка телеканала NBC в Белом доме Кристен Уэлкер (Kristen Welker) рассказывала, что президент США Дональд Трамп предлагает преждевременно свернуть карантинные меры, введенные для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В этот момент возле нее с грохотом упали два массивных осветительных прибора, поваленных ветром.

«Тут немного ветрено», — прокомментировала она и как ни в чем не бывало продолжила говорить о Трампе. После этого Уэлкер пришлось успокаивать ведущую в студии, которая была озабочена безопасностью журналистки. «С нами все в порядке, — сказала она. — Они упали передо мной. Это ничего».

В 2018 году сообщалось, что оператор новостного канала 8 News по имени Крис упал в озеро в прямом эфире. Это произошло, когда журналистка попыталась рассказать новости, катаясь на байдарке. Он следовал за ней по берегу, оступился и оказался в воде.

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