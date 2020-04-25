Момент жесткой посадки вертолета на Ямале попал на видео

Очевидец снял на видео момент жесткой посадки вертолета Ми-26 на площадке месторождения «Русское» в Ямало-Ненецком округе (ЯНАО). Кадры были опубликованы в Telergam-канале 112.

В ролике видно, как вертолет касается земли. После этого у него отваливается хвост, а затем начинает разрушаться вращающийся винт.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ заявило, что перед катастрофой у Ми-26 произошла вибрация правого двигателя. «Воздушное судно не долетело до площадки 20 метров, при этом произошло касание хвостовой балки о снег и последующее заваливание на правый борт», — говорится в сообщении СК, процитированном агентством РИА Новости.

Агентство «Тюмень Pro» уточняет, что Ми-26 «Абакан-Авиа» направлялся на газовое месторождение в Красноярском крае. Возможной причиной катастрофы мог стать сильный ветер. Пилоту пришлось совершить вынужденную посадку после того, как вертолет попал в вихревой поток.

На борту вертолета находились восемь человек, в том числе четыре члена экипажа. По предварительным данным, шестеро из них пострадали. По сведениям Интерфакса, один из членов экипажа получил тяжелые травмы. Ранее сообщалось, что у него подозревают сочетанную травму — переломы ребер и позвоночника.

«Русское» — месторождение нефти, газового конденсата и природного газа. Оно расположено в Тазовском районе ЯНАО в 135 км к юго-востоку от села Находка.

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