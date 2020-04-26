Коронавирусом заразились десятки жителей Московской духовной академии

Коронавирусом заразились 52 человека, проживающие в Московской духовной академии (МДА). Об этом со ссылкой на пресс-службу учреждения сообщает ТАСС.

По информации агентства, на данный момент в МДА проживает 136 человек, в том числе сотрудники академии и монашествующие. Все прошли тестирование на коронавирус, у 84 человек он отрицательный, девять человек госпитализированы и проходят лечение в стационаре.

Студенты, по данным академии, изолированы в своих комнатах на карантине, им доставляется еда, питьевая вода и средства гигиены.

По последним данным, в Москве зафиксировано более 42 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего по России насчитывается более 80 тысяч случаев заражения.

Ранее стало известно, что коронавирусом заразились около 50 сотрудников Мариинской больницы в Санкт-Петербурге.

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