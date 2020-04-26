Назван «запасной преемник» Ким Чен Ына

Если основным преемником северокорейского лидера Ким Чен Ына СМИ называют его сестру, то «запасным» можно считать младшего брата бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира — Ким Пхён Ира. Он большую часть времени провел послом в странах Восточной Европы, но не так давно вернулся домой, рассказал «Ленте.ру» ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов,

По его словам, Ким Пхён Ир преимущественно занимался дипломатической работой. В частности, он был послом КНДР в Чехии, в Польше. Однако по факту вопросы «престолонаследия в КНДР» доступы очень узкому кругу лиц, и любые рассуждения на этот счет носят характер абстрактного теоретизирования, подчеркнул Асмолов.

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Еще одним возможным преемником северокорейского лидера ранее называли старшего брата Ким Чен Ына — 38-летнего Ким Чен Чхоля. Его до определенного момента считали вероятным наследником Ким Чен Ира, однако он уступил позиции младшему брату.

Вечером 25 апреля в китайской социальной сети Weibo появилось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Она рассказала, что получила информацию от «очень солидного источника». При этом японский журнал Shukan Gendai сообщил, что лидер КНДР находится в вегетативном состоянии после операции на сердце.

В случае смерти Ким Чен Ына, по данным СМИ, власть может перейти к его сестре Ким Ё Чжон — в конце 2019 года на пленарном заседании Центрального комитета Трудовой партии приняли решение, что при чрезвычайной ситуации во главе страны вместо нынешнего лидера встанет она. В настоящий момент Ким Ё Чжон является доверенным лицом лидера КНДР и считается вторым по влиятельности человеком в стране.

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