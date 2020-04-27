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Россиянам стали доступны авиабилеты в Европу на лето

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Крупные российские авиакомпании запустили продажу авиабилетов в Европу на летние месяцы. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

Так, согласно информации издания, перевозчик «Уральские авиалинии» предлагает клиентам улететь в Барселону и Милан с начала июня, а в Прагу, Амстердам и Лондон с конца месяца. Кроме того, компания S7 готова возобновить рейсы за границу с 15 июля, а лоукостер «Победа» с 1 июня.

Также перелеты в Москву из-за границы стали доступны у Turkish Airlines с 1 мая, в то время как Air Baltic предлагает вылетать из столицы в Ригу уже с 13 мая.

Как отметили в издании, представители авиакомпаний согласились прокомментировать это и объяснили старт продаж авиабилетов на лето. Выяснилось, что все перевозчики по-прежнему ждут официального открытия границ, но некоторые из них пошли на маркетинговый ход.

Например, в авиакомпании «Уральские авиалинии» разъяснили, что если рейс все же будет отменен, то туристы смогут перенести дату путешествия без доплат, а «Победа» в случае отмены вылета вернет на счет деньги, которые можно будет потратить на любые рейсы лоукостера в течение года.

В апреле председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что россиянам стоит отказаться от поездок за границу в 2020 году из-за обострения ситуации с распространением коронавируса. По ее словам, прожить один год без путешествий — это не трагедия, поскольку россияне и так много ездили за границу в последнее время.

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