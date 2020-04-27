Женщина постилась ради защиты от коронавируса и умерла от голода

Жительница нигерийского штата Дельта умерла после многодневного поста, начатого, чтобы избежать заражения коронавирусом. Об этом сообщает нигерийское издание Pulse.

Женщина, которой было более 60 лет, убедила своего мужа, взрослого сына и подругу запереться в доме и полностью отказаться от пищи и воды. Они планировали оставаться в изоляции и поститься в течение двух недель. По их мнению, это гарантировало им защиту от болезни.

Соседи приносили им еду, однако семья не принимала помощь и продолжала соблюдать пост. Через несколько дней дверь в дом выломали. К тому времени зачинщица скончалась от голода, а другие члены семьи, голодавшие вместе с ней, были крайне слабы от недоедания.

По последним данным, в мире выявлено 3,02 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 208 тысячи человек, 888,6 тысячи человек выздоровели. В Нигерии выявлено 1273 случая заражения, погибли 40 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!