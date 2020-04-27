Путин предложил чиновникам покататься по колдобинам

Президент России Владимир Путин на заседании по ситуации с паводками и пожарами потребовал от глав регионов не допускать лишних трат на ремонт дорог и пожарную инфраструктуру. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, деньги, выделенные из дорожного фонда, остаются не реализованными — важно пересмотреть механизм финансирования. Он привел в пример Амурскую область, в которой так и не исправлены проблемы с дорогами после прошлогоднего паводка, и сказал, что трассы не восстановлены из-за «бюрократических проволочек».

«И люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — обратился к губернаторам и другим чиновникам глава государства.

Уточняется также, что в Забайкальском крае не проведены работы по усилению противопожарного прикрытия. При этом Путин высказался, что такие проблемы как предотвращение природных ЧС очень важны и являются первостепенными. По его мнению, процесс таких работ важно максимально контролировать и полностью реализовывать, чтобы оказывать положительное влияние на жизнь россиян, а не усугублять проблемы с разбитыми дорогами и лесными пожарами.

Ранее 27 апреля президент России Владимир Путин заявил о риске возникновения наводнений и пожаров в российских регионах в весенне-летний период. Отмечается, что особенно риску подвержены территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов. Президент добавил, что в некоторых регионах «уже достаточно сложная обстановка».

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