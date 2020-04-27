Мишустин поручил упростить лицензирование малого и среднего бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству упростить лицензирование для малого и среднего бизнеса. Соответствующий законопроект должен быть подготовлен до конца рабочего дня 27 апреля, передает «Интерфакс».
«Мы облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом". Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц», — отметил глава кабмина.
Также планируется увеличить срок ранее начисленных административных штрафов для малых и средних предприятий с 60 до 180 дней.
Соответствующие поручения направлены в Минэкономразвития и другие профильные ведомства. Законопроект будет рассмотрен между майскими праздниками.
Ранее Мишустин потребовал жестко контролировать ситуацию с выдачей банками льготных кредитов предприятиям малого и среднего бизнеса.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.