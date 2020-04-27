Россияне оценят реализованные при поддержке президентских грантов проекты

Фонд президентских грантов запустил независимую оценку результатов проектов, которые были реализованы в 2019 году. Теперь на сайте оценка.гранты.рф свой отзыв о каждом из более чем 3,5 тысячт проектов может оставить любой желающий. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По итогам независимой оценки организаторы сделают выводы об успешности проектов, что повлияет на то, смогут ли некоммерческие организации получить гранты или иную поддержку в будущем. Кроме того, с помощью независимой оценки выберут 100 лучших реализованных проектов, победители получат поощрения.

Руководитель департамента регионального развития Фонда президентских грантов Наталья Алиева подчеркнула, что отзывы могут оставить не только эксперты Фонда, представители региональных органов власти, общественных палат, участники конкурса, но и все неравнодушные граждане. Сделать это можно до 31 мая 2020 года.

Подобная оценка уже проводилась в 2019 году. Тогда участники изучали 3 178 проектов, поддержанных по итогам конкурсов 2017 года. По итогам 79,9 процента из них были признаны успешно реализованными, 17,5 процента — удовлетворительно, 2,6 процента — неудовлетворительно. Из успешно реализованных выбрали 100 лучших проектов.

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