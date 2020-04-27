В правительстве Украины пообещали открыть рынки

Правительство Украины пообещало на заседании 29 апреля рассмотреть вопрос о возобновлении работы продовольственных рынков. Об этом сообщает «112.ua».

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что министерства здравоохранения и экономики «разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля». «Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм», — заявил Шмыгаль. Список рынков могут расширить.

Президент Владимир Зеленский одобрил рассмотрение данного вопроса и подчеркнул, что рынки дают возможность сбывать свою продукции малым сельхозпроизводителям.

14 апреля главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко снова ввел запрет на работу рынков во время карантина из-за пандемии коронавируса. Решение властей вызвало протест у фермеров.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 8617 человек, 209 умерли.

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