Спасшая семью от торнадо собака исчезла и вернулась через 54 дня

В американском городе Куквилл, штат Теннесси, пропавшая собака по кличке Белла вернулась к хозяевам через 54 дня. Об этом сообщает местная телестанция WTVF.

Ее хозяин Эрик Джонсон (Eric Johnson) рассказал в Facebook, что Белла исчезла 3 марта, когда их дом разрушил торнадо. По его словам, именно Белла спасла семью от гибели. «Она забралась под нашу кровать и начала скулить», — пояснил он. Из-за этого второй пес по кличке Скутер принялся лаять. Джонсон проснулся, включил телевизор и узнал из новостей, что торнадо прошел по городу Нашвилл и теперь направляется к Куквиллу.

«Я разбудил детей и жену и спрятал их в ванной на другой стороне дома, — вспоминает он. — Потом побежал через весь дом обратно к собакам, чтобы забрать их, и в этот момент услышал, как дом начал рушиться». Тогда он поспешно вернулся к семье и увидел, что торнадо отбросил ванну с женой и детьми на 15 метров и расколол ее пополам. В результате жена сломала ребро, а у Джонсона остались порезы на голове.

«Скутер погиб. Думаю, Белла осталась в живых только потому, что сидела под нашей тяжелой кроватью», — отметил он. После торнадо Белла бесследно исчезла. Джонсон уже почти утратил надежду найти питомицу, когда ее заметили в восьми километрах от дома.

В воскресенье вечером, 26 апреля, Джонсону удалось забрать Беллу домой. «Теперь наша чудесная собака набила брюхо едой и спит в теплой постели, где ей и место, — рассказал хозяин. — Эта собака спасла нам жизнь. Она дала нам шанс выжить».

Ранее жительница американского города Сан-Франциско, штат Калифорния, нашла шестилетнего пса по кличке Джексон, украденного четыре месяца назад. За нахождение ее любимца она обещала вознаграждение в тысячи долларов. В итоге вора арестовали, а пса вернули владелице.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!