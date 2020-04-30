Умер ветеран борьбы с апартеидом Денис Голдберг

В ЮАР в возрасте 87 лет скончался один из ведущих лидеров борьбы с апартеидом Денис Голдберг. Причиной смерти общественного деятеля стал рак легких, сообщает «Би-би-си».

Племянница ветерана борьбы Джой Ноэро отметила, что он до последнего верил в свои идеалы. По мнению Голдберга, апартеид в ЮАР повторял сценарий расистских движений в нацистской Германии.

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Активист имел российские корни — его предки в XIX веке были вынуждены эмигрировать из-за своих убеждений. Сам он был одним из немногих белых людей, борющихся за права человека в ЮАР.

В 1964 году общественного деятеля судили вместе с лидером движения — Нельсоном Манделой. Их обоих приговорили к четырем пожизненным срокам, однако Голдберг провел в тюрьме 22 года. После свержения режима апартеида он вернулся на родину.