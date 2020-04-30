Портной Макгрегора нашел применение матерной фразе с его знаменитого костюма

Портной ирландского бойца смешанного стиля (MMA) Конора Макгрегора нашел применение нецензурной фразе с его знаменитого костюма: он изготовил защитные маски из ткани, из которой сшит наряд спортсмена, и пообещал выставить их на продажу. Информация появилась в New York Post.

Дизайнер Дэвид Огаст (David August) опубликовал в своем Instagram-аккаунте селфи, на котором он запечатлен в синей медицинской маске с принтом в виде повторяющегося матерного английского выражения Fuck you («Иди к черту»). «Новая коллекция, 20 дизайнов еще в работе. Трехслойная вещь ручной работы, которая идеально сидит, имеет сменный фильтр и пригодна для стирки», — написал Август в описании к посту.

Фото опубликовано @thenotoriousmma

По информации издания, стоимость маски еще неизвестна, однако похожие товары продаются на сайте бренда David August Couture за 200 долларов (14,7 тысячи рублей). Отмечается, что изделие изготовлено из той же ткани, что и костюм Макгрегора, который боец надел на первую встречу со своим соперником, американским боксером Флойдом Мэйуэзером, 12 июля 2017 года.

Герой материала рассказал журналистам, что будет поставлять в больницы и клиники по пять медицинских масок за каждое проданное изделие его марки.

В апреле в популярном интернет-магазине Etsy во время пандемии коронавируса принялись торговать медицинскими масками якобы производства люксовых брендов. Так, на сайте появилась защитная маска ручной работы, расписанная монограммой бренда Gucci, за 125 долларов (9185 рублей). Кроме того, один из продавцов предлагает черную маску с разноцветным логотипом Louis Vuitton за 222 доллара (больше 16 тысяч рублей).

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