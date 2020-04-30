На гербе российского региона изобразили святого с шестью пальцами

На новом гербе города Прокопьевска Кемеровской области изобразили святого с шестью пальцами, на это обратили внимание журналисты Telegram-канала «Подъем».

В администрации города изданию объяснили, что художники-геральдисты просто ошиблись. Дефект уже устранили, а на сайте случайно разместили старую версию, сказали в пресс-службе. Сейчас там опубликовали герб с изображением уже пятипалого святого.

В Прокопьевске разработали новый герб в связи с тем, что старый не соответствовал геральдическим требованиям и не мог быть занесен в государственный реестр, сообщили на официальном сайте администрации города.

На новом гербе изображен святой Прокопий Устюжский, имя которого носит город. Золотая башенная корона о пяти зубцах указывает на административный статус муниципального образования — городской округ. Лента, которая обрамляет гербовый щит, демонстрирует, что Прокопьевск награжден орденом Трудового Красного Знамени. А черный камень у ног святого символизирует уголь, с его добычей связано становление и развитие города.

1 февраля патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге. Он отметил, что если в гимне может быть «Хранимая Богом родная земля», почему об этом не сказать в нашей Конституции.

Также в феврале стало известно, что парламент Белоруссии принял к рассмотрению законопроект о внесении изменений в государственный герб. Предполагалось, что контур Евразии, где видна в основном Россия, заменят на очертания Европы.

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