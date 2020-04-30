Губернатор Подмосковья уточнил порядок использования цифровых пропусков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, уточняющее порядок оформления и использования цифровых пропусков. Соответствующий документ опубликован на сайте регионального правительства.

Так, до 4 мая автоматически продлевается срок действия цифрового пропуска, оформленного для поездок на работу. До окончания этого срока необходимо оформить новый пропуск, который будет действовать до 11 мая. При этом гражданин не может иметь сразу два рабочих пропуска.

Для передвижения по служебному удостоверению не требуется предоставления дополнительных или изменения ранее представленных сведений.

За нарушение требований порядка оформления пропусков владельцы транспортных средств могут быть привлечены к ответственности. В частности, речь идет о поездках на автомобилях, которые не были включены в специальный реестр.

Накануне Андрей Воробьев сообщил, что на майских праздниках будет увеличено число патрулей для контроля соблюдения режима самоизоляции. Он напомнил жителям, что шашлыки готовить на улицах по-прежнему нельзя.

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